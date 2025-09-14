Währungen / UDN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
UDN: Invesco DB USD Index Bearish ETF
18.83 USD 0.06 (0.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UDN hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.82 bis zu einem Hoch von 18.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco DB USD Index Bearish ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UDN News
- Fed Cuts Its Target Interest Rate And Signals More To Come
- CIO Notebook: Fed Makes A Move, Adds Fuel For Future Cuts
- Powell Pivots, Fed Cuts Rates As Jobs Market Weakens
- EUR/USD: Euro Bullish Trend Intact Despite Sell-Off After FOMC (null:EUR:USD)
- The Dollar Index At A Critical Level: The UUP And UDN ETFs (NYSEARCA:UDN)
- Fed Delivers Dovish Shift, Restarts Rate-Cutting Cycle
- Cranking Up The Inflation Machine: Fed Delivers Rate Cut
- USD/CAD Outlook: Head Shoulder Pattern In Play As Fundamentals Provide Interesting Dilemma
- This Fed Meeting Must Have Been A Circus
- Fed Watch: Will It Be DéJà Vu All Over Again?
- The Dollar Breakdown Is Underway (Technical Analysis)
- High Hopes From Central Banks
- Staying Risk-On As Macro Tensions Ease
- Principles Of Bond Yields And Credit Quality
- The Federal Reserve Is In The Hot Seat Today As Stagflation Risk Lurks
- Fed Needs To Deliver For Dollar Bears
- Weekly Economic Pulse: Meh
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- EUR/USD Steadies Ahead Of Fed Call Following France Downgrade
- Weekly Commentary: Q2 '25 Z.1
- The Dollar (DXY) Is Softer To Start The New Week
- The Search For Goldilocks
- Week Ahead: Federal Reserve And Bank of Canada To Cut, While BOJ And BOE Stand Pat
- Treasury Yields Snapshot: September 12, 2025
Tagesspanne
18.82 18.86
Jahresspanne
16.48 19.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.89
- Eröffnung
- 18.83
- Bid
- 18.83
- Ask
- 19.13
- Tief
- 18.82
- Hoch
- 18.86
- Volumen
- 143
- Tagesänderung
- -0.32%
- Monatsänderung
- 0.91%
- 6-Monatsänderung
- 7.54%
- Jahresänderung
- 0.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K