통화 / UDN
UDN: Invesco DB USD Index Bearish ETF
18.83 USD 0.06 (0.32%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UDN 환율이 오늘 -0.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.82이고 고가는 18.86이었습니다.
Invesco DB USD Index Bearish ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
18.82 18.86
년간 변동
16.48 19.10
- 이전 종가
- 18.89
- 시가
- 18.83
- Bid
- 18.83
- Ask
- 19.13
- 저가
- 18.82
- 고가
- 18.86
- 볼륨
- 214
- 일일 변동
- -0.32%
- 월 변동
- 0.91%
- 6개월 변동
- 7.54%
- 년간 변동율
- 0.00%
20 9월, 토요일