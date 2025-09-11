Валюты / UDN
UDN: Invesco DB USD Index Bearish ETF
19.01 USD 0.12 (0.64%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UDN за сегодня изменился на 0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.95, а максимальная — 19.03.
Следите за динамикой Invesco DB USD Index Bearish ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости UDN
- Fed Needs To Deliver For Dollar Bears
- Weekly Economic Pulse: Meh
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- EUR/USD Steadies Ahead Of Fed Call Following France Downgrade
- Weekly Commentary: Q2 '25 Z.1
- The Dollar (DXY) Is Softer To Start The New Week
- The Search For Goldilocks
- Week Ahead: Federal Reserve And Bank of Canada To Cut, While BOJ And BOE Stand Pat
- Treasury Yields Snapshot: September 12, 2025
- Melt-Up Ahead?
- Inflation Is Not A Virus, And It's Not Going Up
- A Case For Cuts? What To Expect From The U.S. Fed
- Jobs Or Inflation - What's Driving The Fed's Next Move?
- What's At Stake As U.S. Supreme Court Considers Tariff Case
- Inflation Heats Up In August
- Corporate Earnings Slowdown Signaled By Employment Data
- Firmer U.S. Rates Help The Dollar Steady
- The U.S. Dollar's Long-Term Cycle
- CPI Inflation Dishes Up Another Nasty Surprise, As It Tends To Do
- Pressure Builds On The Dollar
- AIER’s Everyday Price Index Rises 0.21 Percent In August 2025
- CPI And Weekly Claims - Stagflation Now
- U.S. Inflation Remains Hotter Than Hoped, But The Fed’s Focus Is Now Jobs
- ECB Meeting May Be A Non-Event, U.S. CPI Is Key
Дневной диапазон
18.95 19.03
Годовой диапазон
16.48 19.03
- Предыдущее закрытие
- 18.89
- Open
- 18.96
- Bid
- 19.01
- Ask
- 19.31
- Low
- 18.95
- High
- 19.03
- Объем
- 222
- Дневное изменение
- 0.64%
- Месячное изменение
- 1.88%
- 6-месячное изменение
- 8.57%
- Годовое изменение
- 0.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.