货币 / UDN
UDN: Invesco DB USD Index Bearish ETF
18.97 USD 0.04 (0.21%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UDN汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点18.95和高点19.10进行交易。
关注Invesco DB USD Index Bearish ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
UDN新闻
日范围
18.95 19.10
年范围
16.48 19.10
- 前一天收盘价
- 19.01
- 开盘价
- 19.00
- 卖价
- 18.97
- 买价
- 19.27
- 最低价
- 18.95
- 最高价
- 19.10
- 交易量
- 381
- 日变化
- -0.21%
- 月变化
- 1.66%
- 6个月变化
- 8.34%
- 年变化
- 0.74%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值