THS: Treehouse Foods Inc
17.30 USD 0.22 (1.29%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
THSの今日の為替レートは、1.29%変化しました。日中、通貨は1あたり17.05の安値と17.45の高値で取引されました。
Treehouse Foods Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
17.05 17.45
1年のレンジ
17.05 42.48
- 以前の終値
- 17.08
- 始値
- 17.15
- 買値
- 17.30
- 買値
- 17.60
- 安値
- 17.05
- 高値
- 17.45
- 出来高
- 862
- 1日の変化
- 1.29%
- 1ヶ月の変化
- -5.21%
- 6ヶ月の変化
- -36.00%
- 1年の変化
- -58.82%
