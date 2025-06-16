クォートセクション
THS: Treehouse Foods Inc

17.30 USD 0.22 (1.29%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

THSの今日の為替レートは、1.29%変化しました。日中、通貨は1あたり17.05の安値と17.45の高値で取引されました。

Treehouse Foods Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
17.05 17.45
1年のレンジ
17.05 42.48
以前の終値
17.08
始値
17.15
買値
17.30
買値
17.60
安値
17.05
高値
17.45
出来高
862
1日の変化
1.29%
1ヶ月の変化
-5.21%
6ヶ月の変化
-36.00%
1年の変化
-58.82%
