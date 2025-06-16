KurseKategorien
THS: Treehouse Foods Inc

17.30 USD 0.22 (1.29%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von THS hat sich für heute um 1.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.05 bis zu einem Hoch von 17.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die Treehouse Foods Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

THS News

Tagesspanne
17.05 17.45
Jahresspanne
17.05 42.48
Vorheriger Schlusskurs
17.08
Eröffnung
17.15
Bid
17.30
Ask
17.60
Tief
17.05
Hoch
17.45
Volumen
862
Tagesänderung
1.29%
Monatsänderung
-5.21%
6-Monatsänderung
-36.00%
Jahresänderung
-58.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K