THS: Treehouse Foods Inc
17.30 USD 0.22 (1.29%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von THS hat sich für heute um 1.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.05 bis zu einem Hoch von 17.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Treehouse Foods Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
17.05 17.45
Jahresspanne
17.05 42.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.08
- Eröffnung
- 17.15
- Bid
- 17.30
- Ask
- 17.60
- Tief
- 17.05
- Hoch
- 17.45
- Volumen
- 862
- Tagesänderung
- 1.29%
- Monatsänderung
- -5.21%
- 6-Monatsänderung
- -36.00%
- Jahresänderung
- -58.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K