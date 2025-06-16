Devises / THS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
THS: Treehouse Foods Inc
17.38 USD 0.08 (0.46%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de THS a changé de 0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.16 et à un maximum de 17.42.
Suivez la dynamique Treehouse Foods Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
THS Nouvelles
- Is the Options Market Predicting a Spike in TreeHouse Foods Stock?
- TreeHouse Foods, Inc. (THS) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples
- TreeHouse Foods at Barclays Conference: Strategic Shift Amid Soft Market
- Why TreeHouse Foods Rallied Today
- Keurig Dr Pepper: A Stable Business With Prospects In The Energy Drink Market (NASDAQ:KDP)
- TreeHouse Foods: Poised For Growth With Efficiency Improvements And Strategic Acquisitions
- TreeHouse Foods Q2 Earnings Beat Estimates, Sales Rise Y/Y
- TreeHouse Foods (THS) Q2 Sales Up 1.5%
- TreeHouse Foods, Inc. (THS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TreeHouse Foods, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:THS)
- Treehouse Foods stock hits 52-week low at 19.08 USD
- TreeHouse Foods Q2 2025 slides: Sales and EBITDA beat guidance amid margin focus
- TreeHouse Foods (THS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- SYY Q4 Earnings Beat Estimates on Margin Gains, International Momentum
- Are Investors Undervaluing TreeHouse Foods (THS) Right Now?
- Lamb Weston's Q4 Earnings Beat Estimates, Sales Rise 4% Y/Y
- Philip Morris Q2 Earnings Beat Estimates, FY25 EPS View Raised
- Lamb Weston Q4 Earnings on Horizon: What Surprise Awaits Investors?
- UNFI Revises 2025 Guidance, Maintains Long-Term Growth Focus
- Treehouse Foods stock hits 52-week low at $19.29
- Touchstone Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TVOAX)
- Touchstone Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TMCPX)
- Treehouse Foods stock hits 52-week low at $20.09
- Treehouse Foods stock hits 52-week low at 20.62 USD
Range quotidien
17.16 17.42
Range Annuel
17.05 42.48
- Clôture Précédente
- 17.30
- Ouverture
- 17.28
- Bid
- 17.38
- Ask
- 17.68
- Plus Bas
- 17.16
- Plus Haut
- 17.42
- Volume
- 885
- Changement quotidien
- 0.46%
- Changement Mensuel
- -4.77%
- Changement à 6 Mois
- -35.70%
- Changement Annuel
- -58.63%
20 septembre, samedi