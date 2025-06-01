货币 / THS
THS: Treehouse Foods Inc
17.49 USD 0.12 (0.69%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日THS汇率已更改0.69%。当日，交易品种以低点17.41和高点17.69进行交易。
关注Treehouse Foods Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
17.41 17.69
年范围
17.08 42.48
- 前一天收盘价
- 17.37
- 开盘价
- 17.55
- 卖价
- 17.49
- 买价
- 17.79
- 最低价
- 17.41
- 最高价
- 17.69
- 交易量
- 408
- 日变化
- 0.69%
- 月变化
- -4.16%
- 6个月变化
- -35.29%
- 年变化
- -58.37%
