Valute / THS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
THS: Treehouse Foods Inc
17.38 USD 0.08 (0.46%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio THS ha avuto una variazione del 0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.16 e ad un massimo di 17.42.
Segui le dinamiche di Treehouse Foods Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
THS News
- Is the Options Market Predicting a Spike in TreeHouse Foods Stock?
- TreeHouse Foods, Inc. (THS) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples
- TreeHouse Foods at Barclays Conference: Strategic Shift Amid Soft Market
- Why TreeHouse Foods Rallied Today
- Keurig Dr Pepper: A Stable Business With Prospects In The Energy Drink Market (NASDAQ:KDP)
- TreeHouse Foods: Poised For Growth With Efficiency Improvements And Strategic Acquisitions
- TreeHouse Foods Q2 Earnings Beat Estimates, Sales Rise Y/Y
- TreeHouse Foods (THS) Q2 Sales Up 1.5%
- TreeHouse Foods, Inc. (THS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TreeHouse Foods, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:THS)
- Treehouse Foods stock hits 52-week low at 19.08 USD
- TreeHouse Foods Q2 2025 slides: Sales and EBITDA beat guidance amid margin focus
- TreeHouse Foods (THS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- SYY Q4 Earnings Beat Estimates on Margin Gains, International Momentum
- Are Investors Undervaluing TreeHouse Foods (THS) Right Now?
- Lamb Weston's Q4 Earnings Beat Estimates, Sales Rise 4% Y/Y
- Philip Morris Q2 Earnings Beat Estimates, FY25 EPS View Raised
- Lamb Weston Q4 Earnings on Horizon: What Surprise Awaits Investors?
- UNFI Revises 2025 Guidance, Maintains Long-Term Growth Focus
- Treehouse Foods stock hits 52-week low at $19.29
- Touchstone Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TVOAX)
- Touchstone Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TMCPX)
- Treehouse Foods stock hits 52-week low at $20.09
- Treehouse Foods stock hits 52-week low at 20.62 USD
Intervallo Giornaliero
17.16 17.42
Intervallo Annuale
17.05 42.48
- Chiusura Precedente
- 17.30
- Apertura
- 17.28
- Bid
- 17.38
- Ask
- 17.68
- Minimo
- 17.16
- Massimo
- 17.42
- Volume
- 885
- Variazione giornaliera
- 0.46%
- Variazione Mensile
- -4.77%
- Variazione Semestrale
- -35.70%
- Variazione Annuale
- -58.63%
20 settembre, sabato