Валюты / THS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
THS: Treehouse Foods Inc
17.37 USD 0.07 (0.40%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс THS за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.21, а максимальная — 17.55.
Следите за динамикой Treehouse Foods Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости THS
- TreeHouse Foods, Inc. (THS) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples
- TreeHouse Foods at Barclays Conference: Strategic Shift Amid Soft Market
- Why TreeHouse Foods Rallied Today
- Keurig Dr Pepper: A Stable Business With Prospects In The Energy Drink Market (NASDAQ:KDP)
- TreeHouse Foods: Poised For Growth With Efficiency Improvements And Strategic Acquisitions
- TreeHouse Foods Q2 Earnings Beat Estimates, Sales Rise Y/Y
- TreeHouse Foods (THS) Q2 Sales Up 1.5%
- TreeHouse Foods, Inc. (THS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TreeHouse Foods, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:THS)
- Treehouse Foods stock hits 52-week low at 19.08 USD
- TreeHouse Foods Q2 2025 slides: Sales and EBITDA beat guidance amid margin focus
- TreeHouse Foods (THS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- SYY Q4 Earnings Beat Estimates on Margin Gains, International Momentum
- Are Investors Undervaluing TreeHouse Foods (THS) Right Now?
- Lamb Weston's Q4 Earnings Beat Estimates, Sales Rise 4% Y/Y
- Philip Morris Q2 Earnings Beat Estimates, FY25 EPS View Raised
- Lamb Weston Q4 Earnings on Horizon: What Surprise Awaits Investors?
- UNFI Revises 2025 Guidance, Maintains Long-Term Growth Focus
- Treehouse Foods stock hits 52-week low at $19.29
- Touchstone Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TVOAX)
- Touchstone Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TMCPX)
- Treehouse Foods stock hits 52-week low at $20.09
- Treehouse Foods stock hits 52-week low at 20.62 USD
- Adecoagro Trades Cheap, But Lacks Near-Term Catalysts (NYSE:AGRO)
Дневной диапазон
17.21 17.55
Годовой диапазон
17.08 42.48
- Предыдущее закрытие
- 17.44
- Open
- 17.45
- Bid
- 17.37
- Ask
- 17.67
- Low
- 17.21
- High
- 17.55
- Объем
- 870
- Дневное изменение
- -0.40%
- Месячное изменение
- -4.82%
- 6-месячное изменение
- -35.74%
- Годовое изменение
- -58.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.