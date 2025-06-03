クォートセクション
通貨 / TBPH
TBPH: Theravance Biopharma Inc

14.47 USD 0.42 (2.99%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TBPHの今日の為替レートは、2.99%変化しました。日中、通貨は1あたり13.99の安値と14.50の高値で取引されました。

Theravance Biopharma Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
13.99 14.50
1年のレンジ
7.88 14.55
以前の終値
14.05
始値
14.19
買値
14.47
買値
14.77
安値
13.99
高値
14.50
出来高
883
1日の変化
2.99%
1ヶ月の変化
4.18%
6ヶ月の変化
59.19%
1年の変化
79.08%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K