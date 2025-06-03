通貨 / TBPH
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TBPH: Theravance Biopharma Inc
14.47 USD 0.42 (2.99%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TBPHの今日の為替レートは、2.99%変化しました。日中、通貨は1あたり13.99の安値と14.50の高値で取引されました。
Theravance Biopharma Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TBPH News
- このプロタゴニスト・セラピューティクスのアナリストは、ブルッシュ・ノートでカバレッジを開始する。こちらが金曜日のトップ3の開始です。
- This Protagonist Therapeutics Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Friday - Protagonist Therapeutics (NASDAQ:PTGX), StandardAero (NYSE:SARO)
- B.Rileyがセラバンス・バイオファーマを呼吸器治療薬の成長を理由に「買い」で新規カバレッジ開始
- Theravance Biopharma stock initiated with Buy rating at B.Riley on respiratory therapy growth
- Theravance Bio (TBPH) Up 9.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Theravance Biopharma stock rating reiterated at Buy by BTIG
- Theravance Biopharma reaches patent settlement with Cipla on YUPELRI inhalation
- Theravance's Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Rise Y/Y
- Theravance Biopharma stock price target raised to $13 by Leerink Partners
- Theravance Sales Jump 83 Percent
- Theravance Biopharma, Inc. (TBPH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Theravance Biopharma Q2 2025 earnings beat expectations
- Theravance Biopharma (TBPH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Theravance Biopharma Q2 2025 slides: Revenue jumps 22%, cash position triples
- Theravance Biopharma earnings beat by $0.41, revenue topped estimates
- Akebia Therapeutics (AKBA) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Zacks Industry Outlook Highlights Catalyst Pharmaceuticals, Zevra Therapeutics, Theravance Biopharma, Aldeyra Therapeutics and Larimar Therapeutics
- Theravance Biopharma SVP Farnum sells $113,869 in stock
- 5 Small Drug Stocks to Buy Amid Trump's New Tariff Threats
- Theravance Biopharma price target raised to $25 by BTIG on China approval
- China approves Theravance’s YUPELRI for COPD treatment
- Tiny Phathom Pharmaceuticals Just An Got FDA Blessing And Big-Time Upside: Buy (PHAT)
- theravance biopharma settles patent litigation with eugia pharma
- BTIG maintains buy rating on Theravance Biopharma stock
1日のレンジ
13.99 14.50
1年のレンジ
7.88 14.55
- 以前の終値
- 14.05
- 始値
- 14.19
- 買値
- 14.47
- 買値
- 14.77
- 安値
- 13.99
- 高値
- 14.50
- 出来高
- 883
- 1日の変化
- 2.99%
- 1ヶ月の変化
- 4.18%
- 6ヶ月の変化
- 59.19%
- 1年の変化
- 79.08%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K