Валюты / TBPH
TBPH: Theravance Biopharma Inc
13.87 USD 0.53 (3.68%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TBPH за сегодня изменился на -3.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.85, а максимальная — 14.35.
Следите за динамикой Theravance Biopharma Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TBPH
- This Protagonist Therapeutics Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Friday - Protagonist Therapeutics (NASDAQ:PTGX), StandardAero (NYSE:SARO)
- B.Riley присваивает акциям Theravance Biopharma рейтинг "Покупать" на фоне роста респираторной терапии
- Theravance Biopharma stock initiated with Buy rating at B.Riley on respiratory therapy growth
- Theravance Bio (TBPH) Up 9.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Theravance Biopharma stock rating reiterated at Buy by BTIG
- Theravance Biopharma reaches patent settlement with Cipla on YUPELRI inhalation
- Theravance's Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Rise Y/Y
- Theravance Biopharma stock price target raised to $13 by Leerink Partners
- Theravance Sales Jump 83 Percent
- Theravance Biopharma, Inc. (TBPH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Theravance Biopharma Q2 2025 earnings beat expectations
- Theravance Biopharma (TBPH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Theravance Biopharma Q2 2025 slides: Revenue jumps 22%, cash position triples
- Theravance Biopharma earnings beat by $0.41, revenue topped estimates
- Akebia Therapeutics (AKBA) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Zacks Industry Outlook Highlights Catalyst Pharmaceuticals, Zevra Therapeutics, Theravance Biopharma, Aldeyra Therapeutics and Larimar Therapeutics
- Theravance Biopharma SVP Farnum sells $113,869 in stock
- 5 Small Drug Stocks to Buy Amid Trump's New Tariff Threats
- Theravance Biopharma price target raised to $25 by BTIG on China approval
- China approves Theravance’s YUPELRI for COPD treatment
- Tiny Phathom Pharmaceuticals Just An Got FDA Blessing And Big-Time Upside: Buy (PHAT)
- theravance biopharma settles patent litigation with eugia pharma
- BTIG maintains buy rating on Theravance Biopharma stock
- Meta and Biontech Lead Market Cap Stock Movers on Monday
Дневной диапазон
13.85 14.35
Годовой диапазон
7.88 14.55
- Предыдущее закрытие
- 14.40
- Open
- 14.35
- Bid
- 13.87
- Ask
- 14.17
- Low
- 13.85
- High
- 14.35
- Объем
- 1.208 K
- Дневное изменение
- -3.68%
- Месячное изменение
- -0.14%
- 6-месячное изменение
- 52.59%
- Годовое изменение
- 71.66%
