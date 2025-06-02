货币 / TBPH
TBPH: Theravance Biopharma Inc
13.93 USD 0.06 (0.43%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TBPH汇率已更改0.43%。当日，交易品种以低点13.90和高点14.10进行交易。
关注Theravance Biopharma Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TBPH新闻
- This Protagonist Therapeutics Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Friday - Protagonist Therapeutics (NASDAQ:PTGX), StandardAero (NYSE:SARO)
- B.Riley以呼吸疗法增长为由对Theravance Biopharma股票启动"买入"评级
- Theravance Biopharma stock initiated with Buy rating at B.Riley on respiratory therapy growth
- Theravance Bio (TBPH) Up 9.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Theravance Biopharma stock rating reiterated at Buy by BTIG
- Theravance Biopharma reaches patent settlement with Cipla on YUPELRI inhalation
- Theravance's Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Rise Y/Y
- Theravance Biopharma stock price target raised to $13 by Leerink Partners
- Theravance Sales Jump 83 Percent
- Theravance Biopharma, Inc. (TBPH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Theravance Biopharma Q2 2025 earnings beat expectations
- Theravance Biopharma (TBPH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Theravance Biopharma Q2 2025 slides: Revenue jumps 22%, cash position triples
- Theravance Biopharma earnings beat by $0.41, revenue topped estimates
- Akebia Therapeutics (AKBA) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Zacks Industry Outlook Highlights Catalyst Pharmaceuticals, Zevra Therapeutics, Theravance Biopharma, Aldeyra Therapeutics and Larimar Therapeutics
- Theravance Biopharma SVP Farnum sells $113,869 in stock
- 5 Small Drug Stocks to Buy Amid Trump's New Tariff Threats
- Theravance Biopharma price target raised to $25 by BTIG on China approval
- China approves Theravance’s YUPELRI for COPD treatment
- Tiny Phathom Pharmaceuticals Just An Got FDA Blessing And Big-Time Upside: Buy (PHAT)
- theravance biopharma settles patent litigation with eugia pharma
- BTIG maintains buy rating on Theravance Biopharma stock
- Meta and Biontech Lead Market Cap Stock Movers on Monday
日范围
13.90 14.10
年范围
7.88 14.55
- 前一天收盘价
- 13.87
- 开盘价
- 13.99
- 卖价
- 13.93
- 买价
- 14.23
- 最低价
- 13.90
- 最高价
- 14.10
- 交易量
- 247
- 日变化
- 0.43%
- 月变化
- 0.29%
- 6个月变化
- 53.25%
- 年变化
- 72.40%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值