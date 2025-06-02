Valute / TBPH
TBPH: Theravance Biopharma Inc
13.88 USD 0.59 (4.08%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TBPH ha avuto una variazione del -4.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.80 e ad un massimo di 14.54.
Segui le dinamiche di Theravance Biopharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
13.80 14.54
Intervallo Annuale
7.88 14.55
- Chiusura Precedente
- 14.47
- Apertura
- 14.50
- Bid
- 13.88
- Ask
- 14.18
- Minimo
- 13.80
- Massimo
- 14.54
- Volume
- 641
- Variazione giornaliera
- -4.08%
- Variazione Mensile
- -0.07%
- Variazione Semestrale
- 52.70%
- Variazione Annuale
- 71.78%
20 settembre, sabato