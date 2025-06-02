QuotazioniSezioni
TBPH
TBPH: Theravance Biopharma Inc

13.88 USD 0.59 (4.08%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TBPH ha avuto una variazione del -4.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.80 e ad un massimo di 14.54.

Segui le dinamiche di Theravance Biopharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
13.80 14.54
Intervallo Annuale
7.88 14.55
Chiusura Precedente
14.47
Apertura
14.50
Bid
13.88
Ask
14.18
Minimo
13.80
Massimo
14.54
Volume
641
Variazione giornaliera
-4.08%
Variazione Mensile
-0.07%
Variazione Semestrale
52.70%
Variazione Annuale
71.78%
