TBPH: Theravance Biopharma Inc
14.24 USD 0.23 (1.59%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TBPH hat sich für heute um -1.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.21 bis zu einem Hoch von 14.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Theravance Biopharma Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TBPH News
Tagesspanne
14.21 14.54
Jahresspanne
7.88 14.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.47
- Eröffnung
- 14.54
- Bid
- 14.24
- Ask
- 14.54
- Tief
- 14.21
- Hoch
- 14.54
- Volumen
- 132
- Tagesänderung
- -1.59%
- Monatsänderung
- 2.52%
- 6-Monatsänderung
- 56.66%
- Jahresänderung
- 76.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K