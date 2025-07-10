通貨 / SWBI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SWBI: Smith & Wesson Brands Inc
9.49 USD 0.07 (0.74%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SWBIの今日の為替レートは、0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり9.24の安値と9.49の高値で取引されました。
Smith & Wesson Brands Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SWBI News
- スミス＆ウェッソン・ブランズ、年次株主総会で取締役選任と提案を承認
- Smith & Wesson Brands elects directors and approves proposals at annual meeting
- ビル・アックマンがチャーリー・カークの家族を支援するための100万ドルの基金を約束し、FBIが犯人を捕まえるための寄付をマッチングすることを約束します。
- ビル・アックマンがチャーリー・カークの家族を支援するための100万ドルの基金を約束し、FBIが犯人を捕まえるための寄付をマッチングすることを約束します。
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Bill Ackman Pledges $1 Million Each To FBI Reward And Endowment for Charlie Kirk Family After Shooting - Sturm Ruger & Co (NYSE:RGR), Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI)
- アドビ、Oracleとアマゾンが時間外取引で上昇、フェデックスとUPSは下落
- Adobe, Oracle and Amazon rise premarket; FedEx and UPS fall
- Wall Street Breakfast Podcast: Futures Edge Higher, CPI
- US stock index futures muted ahead of key inflation data
- Gun stocks climb as Smith & Wesson, GrabAGun extend rally after Kirk shooting
- Smith & Wesson Tops Wall Street Despite Sales Decline
- Smith & Wesson Stock Climbs On Strong Earnings Beat - Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI)
- Smith & Wesson Q1 Handgun Shipments Jump
- Smith & Wesson (SWBI) Q1 2026 Earnings Transcript
- Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Smith & Wesson Brands Beats Q1 Earnings On 'Robust Demand' For New Products - Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI)
- Smith & Wesson shares rise as Q1 results beat expectations
- Smith and Wesson Sales Down 4 Percent
- Smith & Wesson earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Smith & Wesson Brands amends credit agreement to adjust debt and tax calculations
- Smith & Wesson: I Was Wrong, Rethinking This Gun Maker (Rating Downgrade) (NASDAQ:SWBI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Gunmakers lose appeal challenging New York public nuisance law
1日のレンジ
9.24 9.49
1年のレンジ
7.73 14.20
- 以前の終値
- 9.42
- 始値
- 9.35
- 買値
- 9.49
- 買値
- 9.79
- 安値
- 9.24
- 高値
- 9.49
- 出来高
- 1.433 K
- 1日の変化
- 0.74%
- 1ヶ月の変化
- 16.58%
- 6ヶ月の変化
- 1.93%
- 1年の変化
- -26.72%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K