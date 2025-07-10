Währungen / SWBI
SWBI: Smith & Wesson Brands Inc
9.58 USD 0.09 (0.95%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SWBI hat sich für heute um 0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.44 bis zu einem Hoch von 9.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Smith & Wesson Brands Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
9.44 9.61
Jahresspanne
7.73 14.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.49
- Eröffnung
- 9.51
- Bid
- 9.58
- Ask
- 9.88
- Tief
- 9.44
- Hoch
- 9.61
- Volumen
- 447
- Tagesänderung
- 0.95%
- Monatsänderung
- 17.69%
- 6-Monatsänderung
- 2.90%
- Jahresänderung
- -26.02%
