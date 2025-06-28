Валюты / SWBI
SWBI: Smith & Wesson Brands Inc
9.38 USD 0.06 (0.64%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SWBI за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.36, а максимальная — 9.66.
Следите за динамикой Smith & Wesson Brands Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
9.36 9.66
Годовой диапазон
7.73 14.20
- Предыдущее закрытие
- 9.44
- Open
- 9.48
- Bid
- 9.38
- Ask
- 9.68
- Low
- 9.36
- High
- 9.66
- Объем
- 2.258 K
- Дневное изменение
- -0.64%
- Месячное изменение
- 15.23%
- 6-месячное изменение
- 0.75%
- Годовое изменение
- -27.57%
