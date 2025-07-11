Devises / SWBI
SWBI: Smith & Wesson Brands Inc
9.38 USD 0.11 (1.16%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SWBI a changé de -1.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.36 et à un maximum de 9.61.
Suivez la dynamique Smith & Wesson Brands Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SWBI Nouvelles
- Smith & Wesson Brands élit des administrateurs et approuve des propositions lors de l’assemblée annuelle
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Bill Ackman promet un fonds de 1 million de dollars pour soutenir la famille de Charlie Kirk et fait un don équivalent pour aider le FBI à attraper son meurtrier | Benzinga France
- Adobe, Oracle et Amazon en hausse en pré-ouverture; FedEx et UPS en baisse
- Wall Street Breakfast Podcast: Futures Edge Higher, CPI
- Les actions des fabricants d’armes en hausse après la fusillade de Kirk
- GrabAGun nomme Sina Azmoudeh au poste de directeur marketing
- Smith & Wesson Tops Wall Street Despite Sales Decline
- Smith & Wesson Q1 Handgun Shipments Jump
- Smith & Wesson Brands Beats Q1 Earnings On 'Robust Demand' For New Products - Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI)
- Smith and Wesson Sales Down 4 Percent
- Smith & Wesson Brands amends credit agreement to adjust debt and tax calculations
- Smith & Wesson: I Was Wrong, Rethinking This Gun Maker (Rating Downgrade) (NASDAQ:SWBI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
Range quotidien
9.36 9.61
Range Annuel
7.73 14.20
- Clôture Précédente
- 9.49
- Ouverture
- 9.51
- Bid
- 9.38
- Ask
- 9.68
- Plus Bas
- 9.36
- Plus Haut
- 9.61
- Volume
- 1.654 K
- Changement quotidien
- -1.16%
- Changement Mensuel
- 15.23%
- Changement à 6 Mois
- 0.75%
- Changement Annuel
- -27.57%
20 septembre, samedi