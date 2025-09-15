クォートセクション
通貨 / SURI
株に戻る

SURI: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Propel Opportunities ET

15.82 USD 0.45 (2.93%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SURIの今日の為替レートは、2.93%変化しました。日中、通貨は1あたり15.74の安値と15.97の高値で取引されました。

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Propel Opportunities ETダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SURI News

1日のレンジ
15.74 15.97
1年のレンジ
13.00 26.04
以前の終値
15.37
始値
15.74
買値
15.82
買値
16.12
安値
15.74
高値
15.97
出来高
6
1日の変化
2.93%
1ヶ月の変化
-1.37%
6ヶ月の変化
3.40%
1年の変化
-31.75%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K