Valute / SURI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SURI: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Propel Opportunities ET
15.77 USD 0.05 (0.32%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SURI ha avuto una variazione del -0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.61 e ad un massimo di 15.91.
Segui le dinamiche di Simplify Exchange Traded Funds Simplify Propel Opportunities ET. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
15.61 15.91
Intervallo Annuale
13.00 26.04
- Chiusura Precedente
- 15.82
- Apertura
- 15.91
- Bid
- 15.77
- Ask
- 16.07
- Minimo
- 15.61
- Massimo
- 15.91
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- -0.32%
- Variazione Mensile
- -1.68%
- Variazione Semestrale
- 3.07%
- Variazione Annuale
- -31.97%
21 settembre, domenica