SURI: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Propel Opportunities ET

15.77 USD 0.05 (0.32%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SURI ha avuto una variazione del -0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.61 e ad un massimo di 15.91.

Segui le dinamiche di Simplify Exchange Traded Funds Simplify Propel Opportunities ET. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
15.61 15.91
Intervallo Annuale
13.00 26.04
Chiusura Precedente
15.82
Apertura
15.91
Bid
15.77
Ask
16.07
Minimo
15.61
Massimo
15.91
Volume
10
Variazione giornaliera
-0.32%
Variazione Mensile
-1.68%
Variazione Semestrale
3.07%
Variazione Annuale
-31.97%
21 settembre, domenica