Валюты / SURI
SURI: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Propel Opportunities ET
15.70 USD 0.08 (0.51%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SURI за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.70, а максимальная — 15.70.
Следите за динамикой Simplify Exchange Traded Funds Simplify Propel Opportunities ET. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
15.70 15.70
Годовой диапазон
13.00 26.04
- Предыдущее закрытие
- 15.78
- Open
- 15.70
- Bid
- 15.70
- Ask
- 16.00
- Low
- 15.70
- High
- 15.70
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.51%
- Месячное изменение
- -2.12%
- 6-месячное изменение
- 2.61%
- Годовое изменение
- -32.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.