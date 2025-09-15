시세섹션
통화 / SURI
SURI: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Propel Opportunities ET

15.77 USD 0.05 (0.32%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SURI 환율이 오늘 -0.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.61이고 고가는 15.91이었습니다.

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Propel Opportunities ET 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
15.61 15.91
년간 변동
13.00 26.04
이전 종가
15.82
시가
15.91
Bid
15.77
Ask
16.07
저가
15.61
고가
15.91
볼륨
10
일일 변동
-0.32%
월 변동
-1.68%
6개월 변동
3.07%
년간 변동율
-31.97%
