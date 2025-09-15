Währungen / SURI
SURI: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Propel Opportunities ET
15.77 USD 0.05 (0.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SURI hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.61 bis zu einem Hoch von 15.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die Simplify Exchange Traded Funds Simplify Propel Opportunities ET-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
15.61 15.91
Jahresspanne
13.00 26.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.82
- Eröffnung
- 15.91
- Bid
- 15.77
- Ask
- 16.07
- Tief
- 15.61
- Hoch
- 15.91
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- -0.32%
- Monatsänderung
- -1.68%
- 6-Monatsänderung
- 3.07%
- Jahresänderung
- -31.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K