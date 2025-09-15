Divisas / SURI
SURI: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Propel Opportunities ET
15.37 USD 0.33 (2.10%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SURI de hoy ha cambiado un -2.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.37, mientras que el máximo ha alcanzado 15.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Simplify Exchange Traded Funds Simplify Propel Opportunities ET. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SURI News
- Indonesia stocks lower at close of trade; IDX Composite Index down 0.11%
- Las bolsas de valores de Indonesia cerraron con caídas; el IDX Composite perdió un 0.09%
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.83%
- Las bolsas de valores de Indonesia cerraron con subidas; el IDX Composite ganó un 0.84%
Rango diario
15.37 15.80
Rango anual
13.00 26.04
- Cierres anteriores
- 15.70
- Open
- 15.56
- Bid
- 15.37
- Ask
- 15.67
- Low
- 15.37
- High
- 15.80
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- -2.10%
- Cambio mensual
- -4.18%
- Cambio a 6 meses
- 0.46%
- Cambio anual
- -33.69%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B