通貨 / SPVU
SPVU: Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF
54.72 USD 0.10 (0.18%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SPVUの今日の為替レートは、-0.18%変化しました。日中、通貨は1あたり54.59の安値と54.76の高値で取引されました。
Invesco S&P 500 Enhanced Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPVU News
1日のレンジ
54.59 54.76
1年のレンジ
45.05 55.21
- 以前の終値
- 54.82
- 始値
- 54.70
- 買値
- 54.72
- 買値
- 55.02
- 安値
- 54.59
- 高値
- 54.76
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- -0.18%
- 1ヶ月の変化
- 0.75%
- 6ヶ月の変化
- 5.86%
- 1年の変化
- 10.61%
21 9月, 日曜日