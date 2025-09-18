クォートセクション
通貨 / SPVU
SPVU: Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF

54.72 USD 0.10 (0.18%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SPVUの今日の為替レートは、-0.18%変化しました。日中、通貨は1あたり54.59の安値と54.76の高値で取引されました。

Invesco S&P 500 Enhanced Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
54.59 54.76
1年のレンジ
45.05 55.21
以前の終値
54.82
始値
54.70
買値
54.72
買値
55.02
安値
54.59
高値
54.76
出来高
5
1日の変化
-0.18%
1ヶ月の変化
0.75%
6ヶ月の変化
5.86%
1年の変化
10.61%
21 9月, 日曜日