货币 / SPVU
SPVU: Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF
54.72 USD 0.10 (0.18%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SPVU汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点54.59和高点54.76进行交易。
关注Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SPVU新闻
日范围
54.59 54.76
年范围
45.05 55.21
- 前一天收盘价
- 54.82
- 开盘价
- 54.70
- 卖价
- 54.72
- 买价
- 55.02
- 最低价
- 54.59
- 最高价
- 54.76
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.18%
- 月变化
- 0.75%
- 6个月变化
- 5.86%
- 年变化
- 10.61%
21 九月, 星期日