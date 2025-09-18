报价部分
SPVU: Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF

54.72 USD 0.10 (0.18%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SPVU汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点54.59和高点54.76进行交易。

关注Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
54.59 54.76
年范围
45.05 55.21
前一天收盘价
54.82
开盘价
54.70
卖价
54.72
买价
55.02
最低价
54.59
最高价
54.76
交易量
5
日变化
-0.18%
月变化
0.75%
6个月变化
5.86%
年变化
10.61%
