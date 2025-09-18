Валюты / SPVU
SPVU: Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF
54.72 USD 0.10 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPVU за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.59, а максимальная — 54.76.
Следите за динамикой Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
54.59 54.76
Годовой диапазон
45.05 55.21
- Предыдущее закрытие
- 54.82
- Open
- 54.70
- Bid
- 54.72
- Ask
- 55.02
- Low
- 54.59
- High
- 54.76
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 0.75%
- 6-месячное изменение
- 5.86%
- Годовое изменение
- 10.61%
21 сентября, воскресенье