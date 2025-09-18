КотировкиРазделы
Валюты / SPVU
Назад в Рынок акций США

SPVU: Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF

54.72 USD 0.10 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SPVU за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.59, а максимальная — 54.76.

Следите за динамикой Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SPVU

Дневной диапазон
54.59 54.76
Годовой диапазон
45.05 55.21
Предыдущее закрытие
54.82
Open
54.70
Bid
54.72
Ask
55.02
Low
54.59
High
54.76
Объем
5
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
0.75%
6-месячное изменение
5.86%
Годовое изменение
10.61%
21 сентября, воскресенье