SPVU: Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF
54.72 USD 0.10 (0.18%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPVU hat sich für heute um -0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.59 bis zu einem Hoch von 54.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
54.59 54.76
Jahresspanne
45.05 55.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 54.82
- Eröffnung
- 54.70
- Bid
- 54.72
- Ask
- 55.02
- Tief
- 54.59
- Hoch
- 54.76
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -0.18%
- Monatsänderung
- 0.75%
- 6-Monatsänderung
- 5.86%
- Jahresänderung
- 10.61%
21 September, Sonntag