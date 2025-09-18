CotizacionesSecciones
Divisas / SPVU
Volver a Acciones

SPVU: Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF

54.72 USD 0.10 (0.18%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SPVU de hoy ha cambiado un -0.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 54.59, mientras que el máximo ha alcanzado 54.76.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPVU News

Rango diario
54.59 54.76
Rango anual
45.05 55.21
Cierres anteriores
54.82
Open
54.70
Bid
54.72
Ask
55.02
Low
54.59
High
54.76
Volumen
5
Cambio diario
-0.18%
Cambio mensual
0.75%
Cambio a 6 meses
5.86%
Cambio anual
10.61%
21 septiembre, domingo