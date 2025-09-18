Divisas / SPVU
SPVU: Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF
54.72 USD 0.10 (0.18%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SPVU de hoy ha cambiado un -0.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 54.59, mientras que el máximo ha alcanzado 54.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
54.59 54.76
Rango anual
45.05 55.21
- Cierres anteriores
- 54.82
- Open
- 54.70
- Bid
- 54.72
- Ask
- 55.02
- Low
- 54.59
- High
- 54.76
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- -0.18%
- Cambio mensual
- 0.75%
- Cambio a 6 meses
- 5.86%
- Cambio anual
- 10.61%
21 septiembre, domingo