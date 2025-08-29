通貨 / SNTG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SNTG: Sentage Holdings Inc - Class A
3.24 USD 0.39 (13.68%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SNTGの今日の為替レートは、13.68%変化しました。日中、通貨は1あたり2.72の安値と3.44の高値で取引されました。
Sentage Holdings Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNTG News
- US Stocks Higher; Designer Brands Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Designer Brands (NYSE:DBI)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
1日のレンジ
2.72 3.44
1年のレンジ
1.43 12.70
- 以前の終値
- 2.85
- 始値
- 2.84
- 買値
- 3.24
- 買値
- 3.54
- 安値
- 2.72
- 高値
- 3.44
- 出来高
- 673
- 1日の変化
- 13.68%
- 1ヶ月の変化
- 96.36%
- 6ヶ月の変化
- 79.01%
- 1年の変化
- 40.26%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K