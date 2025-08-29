시세섹션
통화 / SNTG
주식로 돌아가기

SNTG: Sentage Holdings Inc - Class A

3.61 USD 0.37 (11.42%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SNTG 환율이 오늘 11.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.16이고 고가는 3.92이었습니다.

Sentage Holdings Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SNTG News

일일 변동 비율
3.16 3.92
년간 변동
1.43 12.70
이전 종가
3.24
시가
3.25
Bid
3.61
Ask
3.91
저가
3.16
고가
3.92
볼륨
1.388 K
일일 변동
11.42%
월 변동
118.79%
6개월 변동
99.45%
년간 변동율
56.28%
20 9월, 토요일