SNTG: Sentage Holdings Inc - Class A
3.65 USD 0.41 (12.65%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SNTG hat sich für heute um 12.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.16 bis zu einem Hoch von 3.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sentage Holdings Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.16 3.84
Jahresspanne
1.43 12.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.24
- Eröffnung
- 3.25
- Bid
- 3.65
- Ask
- 3.95
- Tief
- 3.16
- Hoch
- 3.84
- Volumen
- 925
- Tagesänderung
- 12.65%
- Monatsänderung
- 121.21%
- 6-Monatsänderung
- 101.66%
- Jahresänderung
- 58.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K