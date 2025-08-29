KurseKategorien
SNTG: Sentage Holdings Inc - Class A

3.65 USD 0.41 (12.65%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SNTG hat sich für heute um 12.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.16 bis zu einem Hoch von 3.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sentage Holdings Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
3.16 3.84
Jahresspanne
1.43 12.70
Vorheriger Schlusskurs
3.24
Eröffnung
3.25
Bid
3.65
Ask
3.95
Tief
3.16
Hoch
3.84
Volumen
925
Tagesänderung
12.65%
Monatsänderung
121.21%
6-Monatsänderung
101.66%
Jahresänderung
58.01%
