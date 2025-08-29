Divisas / SNTG
SNTG: Sentage Holdings Inc - Class A
2.85 USD 0.04 (1.38%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SNTG de hoy ha cambiado un -1.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.79, mientras que el máximo ha alcanzado 3.22.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sentage Holdings Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
2.79 3.22
Rango anual
1.43 12.70
- Cierres anteriores
- 2.89
- Open
- 2.84
- Bid
- 2.85
- Ask
- 3.15
- Low
- 2.79
- High
- 3.22
- Volumen
- 369
- Cambio diario
- -1.38%
- Cambio mensual
- 72.73%
- Cambio a 6 meses
- 57.46%
- Cambio anual
- 23.38%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B