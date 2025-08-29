Valute / SNTG
SNTG: Sentage Holdings Inc - Class A
3.61 USD 0.37 (11.42%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SNTG ha avuto una variazione del 11.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.16 e ad un massimo di 3.92.
Segui le dinamiche di Sentage Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SNTG News
Intervallo Giornaliero
3.16 3.92
Intervallo Annuale
1.43 12.70
- Chiusura Precedente
- 3.24
- Apertura
- 3.25
- Bid
- 3.61
- Ask
- 3.91
- Minimo
- 3.16
- Massimo
- 3.92
- Volume
- 1.388 K
- Variazione giornaliera
- 11.42%
- Variazione Mensile
- 118.79%
- Variazione Semestrale
- 99.45%
- Variazione Annuale
- 56.28%
21 settembre, domenica