SNTG: Sentage Holdings Inc - Class A
2.89 USD 0.04 (1.40%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SNTG за сегодня изменился на 1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.76, а максимальная — 3.64.
Следите за динамикой Sentage Holdings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.76 3.64
Годовой диапазон
1.43 12.70
- Предыдущее закрытие
- 2.85
- Open
- 3.60
- Bid
- 2.89
- Ask
- 3.19
- Low
- 2.76
- High
- 3.64
- Объем
- 2.347 K
- Дневное изменение
- 1.40%
- Месячное изменение
- 75.15%
- 6-месячное изменение
- 59.67%
- Годовое изменение
- 25.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.