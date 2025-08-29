КотировкиРазделы
SNTG: Sentage Holdings Inc - Class A

2.89 USD 0.04 (1.40%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SNTG за сегодня изменился на 1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.76, а максимальная — 3.64.

Следите за динамикой Sentage Holdings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.76 3.64
Годовой диапазон
1.43 12.70
Предыдущее закрытие
2.85
Open
3.60
Bid
2.89
Ask
3.19
Low
2.76
High
3.64
Объем
2.347 K
Дневное изменение
1.40%
Месячное изменение
75.15%
6-месячное изменение
59.67%
Годовое изменение
25.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.