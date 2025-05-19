通貨 / SMLR
SMLR: Semler Scientific Inc
29.49 USD 1.81 (6.54%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SMLRの今日の為替レートは、6.54%変化しました。日中、通貨は1あたり28.30の安値と29.72の高値で取引されました。
Semler Scientific Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
28.30 29.72
1年のレンジ
22.23 81.56
- 以前の終値
- 27.68
- 始値
- 28.30
- 買値
- 29.49
- 買値
- 29.79
- 安値
- 28.30
- 高値
- 29.72
- 出来高
- 2.243 K
- 1日の変化
- 6.54%
- 1ヶ月の変化
- 1.87%
- 6ヶ月の変化
- -18.65%
- 1年の変化
- 26.24%
