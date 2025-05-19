クォートセクション
SMLR
SMLR: Semler Scientific Inc

29.49 USD 1.81 (6.54%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SMLRの今日の為替レートは、6.54%変化しました。日中、通貨は1あたり28.30の安値と29.72の高値で取引されました。

Semler Scientific Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
28.30 29.72
1年のレンジ
22.23 81.56
以前の終値
27.68
始値
28.30
買値
29.49
買値
29.79
安値
28.30
高値
29.72
出来高
2.243 K
1日の変化
6.54%
1ヶ月の変化
1.87%
6ヶ月の変化
-18.65%
1年の変化
26.24%
