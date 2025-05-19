КотировкиРазделы
Валюты / SMLR
Назад в Рынок акций США

SMLR: Semler Scientific Inc

29.11 USD 0.72 (2.54%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SMLR за сегодня изменился на 2.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.90, а максимальная — 29.14.

Следите за динамикой Semler Scientific Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SMLR

Дневной диапазон
27.90 29.14
Годовой диапазон
22.23 81.56
Предыдущее закрытие
28.39
Open
28.34
Bid
29.11
Ask
29.41
Low
27.90
High
29.14
Объем
792
Дневное изменение
2.54%
Месячное изменение
0.55%
6-месячное изменение
-19.70%
Годовое изменение
24.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.