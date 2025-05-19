Валюты / SMLR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SMLR: Semler Scientific Inc
29.11 USD 0.72 (2.54%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SMLR за сегодня изменился на 2.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.90, а максимальная — 29.14.
Следите за динамикой Semler Scientific Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SMLR
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Semler Scientific stock
- Semler Scientific, Inc. (SMLR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Semler Scientific Q2 2025 earnings beat forecasts
- Semler Scientific Q2 2025 slides: Bitcoin strategy drives profitability despite healthcare decline
- Cantor Fitzgerald initiates Semler Scientific stock with Overweight rating
- Cantor outlines how to navigate the emerging Bitcoin treasury sector
- Intel, Absci, AST SpaceMobile And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Absci (NASDAQ:ABSI), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- $67M For More ETH: Bit Digital Expands Its Ethereum Treasury Beyond 120,000 Coins
- Semler Scientific updates Bitcoin holdings and ATM stock sales in SEC filing
- Benchmark reiterates Buy rating on Semler Scientific stock at $101 target
- Semler Scientific: Still A Cheap Proxy For Bitcoin's Surge (NASDAQ:SMLR)
- Semler Scientific Stock Gets Relative Strength Rating Upgrade
- Market Cap Stock Movers: SoFi and Moderna Surge on Tuesday
- Benchmark initiates Semler Scientific stock with Buy rating on bitcoin strategy
- VanEck Mid-June Bitcoin ChainCheck
- DWF Ventures Report Reveals $76B Crypto Treasury Investment by Public Companies
- Semler Scientific forms CardioVanta subsidiary for heart monitoring
- Why A Public Healthcare Firm Wants To Hold More Bitcoin Than Most Countries - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- Semler Scientific ® Appoints Joe Burnett as Director of Bitcoin Strategy; Targets Owning at Least 10,000 Bitcoins by Year-End 2025 and 105,000 by Year-End 2027
- Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP is investigating Semler Scientific Inc.
- GameStop Buys 4,710 Bitcoins — Here's Why Markets Are Watching - GameStop (NYSE:GME)
- Semler Scientific reports $114.8 million from stock sales
- Bitcoin-Linked Semler Scientific Stock Is Trending On Monday: What's Going On? - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- Semler Scientific appoints new director
Дневной диапазон
27.90 29.14
Годовой диапазон
22.23 81.56
- Предыдущее закрытие
- 28.39
- Open
- 28.34
- Bid
- 29.11
- Ask
- 29.41
- Low
- 27.90
- High
- 29.14
- Объем
- 792
- Дневное изменение
- 2.54%
- Месячное изменение
- 0.55%
- 6-месячное изменение
- -19.70%
- Годовое изменение
- 24.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.