SMLR: Semler Scientific Inc
28.78 USD 0.71 (2.41%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SMLR hat sich für heute um -2.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.38 bis zu einem Hoch von 29.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Semler Scientific Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SMLR News
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Semler Scientific stock
- Semler Scientific, Inc. (SMLR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Semler Scientific Q2 2025 earnings beat forecasts
- Semler Scientific Q2 2025 slides: Bitcoin strategy drives profitability despite healthcare decline
- Cantor Fitzgerald initiates Semler Scientific stock with Overweight rating
- Cantor outlines how to navigate the emerging Bitcoin treasury sector
- Intel, Absci, AST SpaceMobile And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Absci (NASDAQ:ABSI), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- $67M For More ETH: Bit Digital Expands Its Ethereum Treasury Beyond 120,000 Coins
- Semler Scientific updates Bitcoin holdings and ATM stock sales in SEC filing
- Benchmark reiterates Buy rating on Semler Scientific stock at $101 target
- Semler Scientific: Still A Cheap Proxy For Bitcoin's Surge (NASDAQ:SMLR)
- Semler Scientific Stock Gets Relative Strength Rating Upgrade
- Market Cap Stock Movers: SoFi and Moderna Surge on Tuesday
- Benchmark initiates Semler Scientific stock with Buy rating on bitcoin strategy
- VanEck Mid-June Bitcoin ChainCheck
- DWF Ventures Report Reveals $76B Crypto Treasury Investment by Public Companies
- Semler Scientific forms CardioVanta subsidiary for heart monitoring
- Why A Public Healthcare Firm Wants To Hold More Bitcoin Than Most Countries - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- Semler Scientific ® Appoints Joe Burnett as Director of Bitcoin Strategy; Targets Owning at Least 10,000 Bitcoins by Year-End 2025 and 105,000 by Year-End 2027
- Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP is investigating Semler Scientific Inc.
- GameStop Buys 4,710 Bitcoins — Here's Why Markets Are Watching - GameStop (NYSE:GME)
- Semler Scientific reports $114.8 million from stock sales
- Bitcoin-Linked Semler Scientific Stock Is Trending On Monday: What's Going On? - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- Semler Scientific appoints new director
Tagesspanne
28.38 29.18
Jahresspanne
22.23 81.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.49
- Eröffnung
- 28.85
- Bid
- 28.78
- Ask
- 29.08
- Tief
- 28.38
- Hoch
- 29.18
- Volumen
- 424
- Tagesänderung
- -2.41%
- Monatsänderung
- -0.59%
- 6-Monatsänderung
- -20.61%
- Jahresänderung
- 23.20%
