通貨 / SBFG
SBFG: SB Financial Group Inc
21.13 USD 0.39 (1.88%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SBFGの今日の為替レートは、1.88%変化しました。日中、通貨は1あたり20.85の安値と21.23の高値で取引されました。
SB Financial Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
20.85 21.23
1年のレンジ
17.10 24.48
- 以前の終値
- 20.74
- 始値
- 20.91
- 買値
- 21.13
- 買値
- 21.43
- 安値
- 20.85
- 高値
- 21.23
- 出来高
- 28
- 1日の変化
- 1.88%
- 1ヶ月の変化
- 1.00%
- 6ヶ月の変化
- 1.98%
- 1年の変化
- 5.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K