货币 / SBFG
SBFG: SB Financial Group Inc
20.82 USD 0.31 (1.51%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SBFG汇率已更改1.51%。当日，交易品种以低点20.05和高点21.11进行交易。
关注SB Financial Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
20.05 21.11
年范围
17.10 24.48
- 前一天收盘价
- 20.51
- 开盘价
- 20.42
- 卖价
- 20.82
- 买价
- 21.12
- 最低价
- 20.05
- 最高价
- 21.11
- 交易量
- 30
- 日变化
- 1.51%
- 月变化
- -0.48%
- 6个月变化
- 0.48%
- 年变化
- 3.53%
