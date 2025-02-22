통화 / SBFG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SBFG: SB Financial Group Inc
21.06 USD 0.07 (0.33%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SBFG 환율이 오늘 -0.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 20.22이고 고가는 21.11이었습니다.
SB Financial Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SBFG News
- Best Value Stock to Buy for September 16th
- SB Financial Group, Inc. (SBFG) Could Be a Great Choice
- Best Momentum Stock to Buy for September 2nd
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- SB Financial Group, Inc. (SBFG) Could Be a Great Choice
- New Strong Buy Stocks for August 15th
- Should Value Investors Buy Metropolitan Bank Holding (MCB) Stock?
- Is Bank OZK (OZK) Stock Undervalued Right Now?
- Best Value Stocks to Buy for August 4th
- New Strong Buy Stocks for August 4th
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Earnings call transcript: SB Financial Group beats Q2 2025 expectations
- SB Financial Group, Inc. (SBFG) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Why SB Financial Group, Inc. (SBFG) is a Great Dividend Stock Right Now
- SB Financial Group added to Russell 3000 and Russell 2000 indices
- SB Financial Group, Inc. Announces Schedule for Second Quarter 2025 Results
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
일일 변동 비율
20.22 21.11
년간 변동
17.10 24.48
- 이전 종가
- 21.13
- 시가
- 21.11
- Bid
- 21.06
- Ask
- 21.36
- 저가
- 20.22
- 고가
- 21.11
- 볼륨
- 79
- 일일 변동
- -0.33%
- 월 변동
- 0.67%
- 6개월 변동
- 1.64%
- 년간 변동율
- 4.72%
20 9월, 토요일