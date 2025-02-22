Валюты / SBFG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SBFG: SB Financial Group Inc
20.51 USD 0.13 (0.64%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SBFG за сегодня изменился на 0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.00, а максимальная — 20.56.
Следите за динамикой SB Financial Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SBFG
- Best Value Stock to Buy for September 16th
- SB Financial Group, Inc. (SBFG) Could Be a Great Choice
- Best Momentum Stock to Buy for September 2nd
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- SB Financial Group, Inc. (SBFG) Could Be a Great Choice
- New Strong Buy Stocks for August 15th
- Should Value Investors Buy Metropolitan Bank Holding (MCB) Stock?
- Is Bank OZK (OZK) Stock Undervalued Right Now?
- Best Value Stocks to Buy for August 4th
- New Strong Buy Stocks for August 4th
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Earnings call transcript: SB Financial Group beats Q2 2025 expectations
- SB Financial Group, Inc. (SBFG) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Why SB Financial Group, Inc. (SBFG) is a Great Dividend Stock Right Now
- SB Financial Group added to Russell 3000 and Russell 2000 indices
- SB Financial Group, Inc. Announces Schedule for Second Quarter 2025 Results
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Дневной диапазон
20.00 20.56
Годовой диапазон
17.10 24.48
- Предыдущее закрытие
- 20.38
- Open
- 20.43
- Bid
- 20.51
- Ask
- 20.81
- Low
- 20.00
- High
- 20.56
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- 0.64%
- Месячное изменение
- -1.96%
- 6-месячное изменение
- -1.01%
- Годовое изменение
- 1.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.