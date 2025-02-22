Währungen / SBFG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SBFG: SB Financial Group Inc
21.11 USD 0.02 (0.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SBFG hat sich für heute um -0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.11 bis zu einem Hoch von 21.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die SB Financial Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SBFG News
- Best Value Stock to Buy for September 16th
- SB Financial Group, Inc. (SBFG) Could Be a Great Choice
- Best Momentum Stock to Buy for September 2nd
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- SB Financial Group, Inc. (SBFG) Could Be a Great Choice
- New Strong Buy Stocks for August 15th
- Should Value Investors Buy Metropolitan Bank Holding (MCB) Stock?
- Is Bank OZK (OZK) Stock Undervalued Right Now?
- Best Value Stocks to Buy for August 4th
- New Strong Buy Stocks for August 4th
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Earnings call transcript: SB Financial Group beats Q2 2025 expectations
- SB Financial Group, Inc. (SBFG) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Why SB Financial Group, Inc. (SBFG) is a Great Dividend Stock Right Now
- SB Financial Group added to Russell 3000 and Russell 2000 indices
- SB Financial Group, Inc. Announces Schedule for Second Quarter 2025 Results
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Tagesspanne
21.11 21.11
Jahresspanne
17.10 24.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.13
- Eröffnung
- 21.11
- Bid
- 21.11
- Ask
- 21.41
- Tief
- 21.11
- Hoch
- 21.11
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- -0.09%
- Monatsänderung
- 0.91%
- 6-Monatsänderung
- 1.88%
- Jahresänderung
- 4.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K