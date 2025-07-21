通貨 / SABS
SABS: SAB Biotherapeutics Inc
2.79 USD 0.21 (8.14%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SABSの今日の為替レートは、8.14%変化しました。日中、通貨は1あたり2.56の安値と2.92の高値で取引されました。
SAB Biotherapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SABS News
- Chardan Capital lowers SAB Biotherapeutics stock price target to $12 from $20
- SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- SAB Biotherapeutics stock price target lowered to $9 by H.C. Wainwright
- SAB Biotherapeutics stock price target raised to $14 from $12 at Oppenheimer
- SAB Biotherapeutics stock soars after securing $175 million private placement
1日のレンジ
2.56 2.92
1年のレンジ
1.02 6.60
- 以前の終値
- 2.58
- 始値
- 2.60
- 買値
- 2.79
- 買値
- 3.09
- 安値
- 2.56
- 高値
- 2.92
- 出来高
- 998
- 1日の変化
- 8.14%
- 1ヶ月の変化
- 35.44%
- 6ヶ月の変化
- 102.17%
- 1年の変化
- 4.49%
