KurseKategorien
Währungen / SABS
Zurück zum Aktien

SABS: SAB Biotherapeutics Inc

2.43 USD 0.36 (12.90%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SABS hat sich für heute um -12.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.33 bis zu einem Hoch von 2.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die SAB Biotherapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SABS News

Tagesspanne
2.33 2.85
Jahresspanne
1.02 6.60
Vorheriger Schlusskurs
2.79
Eröffnung
2.80
Bid
2.43
Ask
2.73
Tief
2.33
Hoch
2.85
Volumen
812
Tagesänderung
-12.90%
Monatsänderung
17.96%
6-Monatsänderung
76.09%
Jahresänderung
-8.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K