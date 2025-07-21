Währungen / SABS
SABS: SAB Biotherapeutics Inc
2.43 USD 0.36 (12.90%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SABS hat sich für heute um -12.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.33 bis zu einem Hoch von 2.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die SAB Biotherapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SABS News
- Chardan Capital lowers SAB Biotherapeutics stock price target to $12 from $20
- SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- SAB Biotherapeutics stock price target lowered to $9 by H.C. Wainwright
- SAB Biotherapeutics stock price target raised to $14 from $12 at Oppenheimer
- SAB Biotherapeutics stock soars after securing $175 million private placement
Tagesspanne
2.33 2.85
Jahresspanne
1.02 6.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.79
- Eröffnung
- 2.80
- Bid
- 2.43
- Ask
- 2.73
- Tief
- 2.33
- Hoch
- 2.85
- Volumen
- 812
- Tagesänderung
- -12.90%
- Monatsänderung
- 17.96%
- 6-Monatsänderung
- 76.09%
- Jahresänderung
- -8.99%
