SABS: SAB Biotherapeutics Inc
2.47 USD 0.32 (11.47%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SABS a changé de -11.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.33 et à un maximum de 2.85.
Suivez la dynamique SAB Biotherapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SABS Nouvelles
- Chardan Capital lowers SAB Biotherapeutics stock price target to $12 from $20
- SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- SAB Biotherapeutics stock price target lowered to $9 by H.C. Wainwright
- SAB Biotherapeutics stock price target raised to $14 from $12 at Oppenheimer
- SAB Biotherapeutics stock soars after securing $175 million private placement
Range quotidien
2.33 2.85
Range Annuel
1.02 6.60
- Clôture Précédente
- 2.79
- Ouverture
- 2.80
- Bid
- 2.47
- Ask
- 2.77
- Plus Bas
- 2.33
- Plus Haut
- 2.85
- Volume
- 1.553 K
- Changement quotidien
- -11.47%
- Changement Mensuel
- 19.90%
- Changement à 6 Mois
- 78.99%
- Changement Annuel
- -7.49%
20 septembre, samedi