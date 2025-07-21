Valute / SABS
SABS: SAB Biotherapeutics Inc
2.47 USD 0.32 (11.47%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SABS ha avuto una variazione del -11.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.33 e ad un massimo di 2.85.
Segui le dinamiche di SAB Biotherapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- Chardan Capital lowers SAB Biotherapeutics stock price target to $12 from $20
- SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- SAB Biotherapeutics stock price target lowered to $9 by H.C. Wainwright
- SAB Biotherapeutics stock price target raised to $14 from $12 at Oppenheimer
- SAB Biotherapeutics stock soars after securing $175 million private placement
Intervallo Giornaliero
2.33 2.85
Intervallo Annuale
1.02 6.60
- Chiusura Precedente
- 2.79
- Apertura
- 2.80
- Bid
- 2.47
- Ask
- 2.77
- Minimo
- 2.33
- Massimo
- 2.85
- Volume
- 1.553 K
- Variazione giornaliera
- -11.47%
- Variazione Mensile
- 19.90%
- Variazione Semestrale
- 78.99%
- Variazione Annuale
- -7.49%
21 settembre, domenica