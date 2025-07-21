QuotazioniSezioni
Valute / SABS
Tornare a Azioni

SABS: SAB Biotherapeutics Inc

2.47 USD 0.32 (11.47%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SABS ha avuto una variazione del -11.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.33 e ad un massimo di 2.85.

Segui le dinamiche di SAB Biotherapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SABS News

Intervallo Giornaliero
2.33 2.85
Intervallo Annuale
1.02 6.60
Chiusura Precedente
2.79
Apertura
2.80
Bid
2.47
Ask
2.77
Minimo
2.33
Massimo
2.85
Volume
1.553 K
Variazione giornaliera
-11.47%
Variazione Mensile
19.90%
Variazione Semestrale
78.99%
Variazione Annuale
-7.49%
21 settembre, domenica