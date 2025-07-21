Валюты / SABS
SABS: SAB Biotherapeutics Inc
2.15 USD 0.05 (2.38%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SABS за сегодня изменился на 2.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.05, а максимальная — 2.16.
Следите за динамикой SAB Biotherapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.05 2.16
Годовой диапазон
1.02 6.60
- Предыдущее закрытие
- 2.10
- Open
- 2.13
- Bid
- 2.15
- Ask
- 2.45
- Low
- 2.05
- High
- 2.16
- Объем
- 85
- Дневное изменение
- 2.38%
- Месячное изменение
- 4.37%
- 6-месячное изменение
- 55.80%
- Годовое изменение
- -19.48%
