SABS: SAB Biotherapeutics Inc
2.58 USD 0.43 (20.00%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SABS de hoy ha cambiado un 20.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.19, mientras que el máximo ha alcanzado 2.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SAB Biotherapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SABS News
- Chardan Capital lowers SAB Biotherapeutics stock price target to $12 from $20
- SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- SAB Biotherapeutics stock price target lowered to $9 by H.C. Wainwright
- SAB Biotherapeutics stock price target raised to $14 from $12 at Oppenheimer
- SAB Biotherapeutics stock soars after securing $175 million private placement
Rango diario
2.19 2.63
Rango anual
1.02 6.60
- Cierres anteriores
- 2.15
- Open
- 2.21
- Bid
- 2.58
- Ask
- 2.88
- Low
- 2.19
- High
- 2.63
- Volumen
- 985
- Cambio diario
- 20.00%
- Cambio mensual
- 25.24%
- Cambio a 6 meses
- 86.96%
- Cambio anual
- -3.37%
